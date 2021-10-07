Модель, співачка і блогерка Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної співачки Софії Ротару, показала, як проводить час зі своєю сім'єю.

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 20-річна красуня опублікувала кадри, зняті на відпочинку в Італії. Дівчина показала, як відпочиває зі своїм старшим братом Анатолієм Євдокименком і мамою.

"Візьмемо вас з собою у Флоренцію. У новому влозі я показую вам одне зі своїх улюблених міст - Флоренція. Щоб дізнатися більше про місто Ренесансу, пишіть коментар і для кожного з вас я виберу пам'ятку для дослідження", - зазначила Софія, вирішивши поспілкуватися зі своїми шанувальниками.

У коментарях дівчині залишили багато компліментів. Особливу увагу прихильниць привернув новий образ брата Соні. Чоловік відростив волосся і бороду, ставши схожим на голлівудського красеня.

"Який чоловік", «цікаво», «який брат у вас красень», «класно, що Ви так багато часу проводите з сім'єю», "Вау, як красиво", - пишуть користувачі Мережі.

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