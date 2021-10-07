Модель, певица и блогерша Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной певицы Софии Ротару, показала, как проводит время со своей семьей.
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 20-летняя красотка опубликовала кадры, снятые на отдыхе в Италии. Девушка показала, как отдыхает со своим старшим братом Анатолием Евдокименко и мамой.
«Возьмем вас с собой во Флоренцию. В новом влоге я показываю вам один из своих любимых городов – Флоренция. Чтобы узнать больше о городе Ренессанса, пишите комментарий и для каждого из вас я выберу достопримечательность для исследования», - отметила София, решив пообщаться со своими поклонниками.
В комментариях девушке оставили много комплиментов. Особое внимание поклонниц привлек новый образ брата Сони. Мужчина отрастил волосы и бороду, став похожим на голливудского красавчика.
Заметно исхудавшая Пугачева обеспокоила видом в обтягивающих джинсах: "Ноги приделали чужие, что ли"
Как изменилась внешность Дженнифер Лопес за 18 лет, в Сеть слили потрясающие кадры: "Движения хищницы"
Пономарев рассказал о неожиданном пополнении: «Влип очкарик»
Горе в семье Гросу потрясло сына Чапкиса, Соломию Витвицкую и других звезд: "Царствие небесное, сил тебе дорогая …"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
«Какой мужчина», «Интересно», «Какой брат у вас красавчик», «Классно, что вы так много времени проводите с семьей», «Вау, как красиво», - пишут пользователи сети.
Напомним, что София Евдокименко показала фигуру в миниатюрном платье: фото красотки.
Как сообщала Politeka, София Евдокименко удивила видом в платье с вышивкой за 4 тысячи гривен.
Также Politeka писала, что София Евдокименко в обтягивающих лосинах показала чудеса растяжки: кадры.