Модель, певица и блогерша Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной певицы Софии Ротару, показала, как проводит время со своей семьей.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм 20-летняя красотка опубликовала кадры, снятые на отдыхе в Италии. Девушка показала, как отдыхает со своим старшим братом Анатолием Евдокименко и мамой.

«Возьмем вас с собой во Флоренцию. В новом влоге я показываю вам один из своих любимых городов – Флоренция. Чтобы узнать больше о городе Ренессанса, пишите комментарий и для каждого из вас я выберу достопримечательность для исследования», - отметила София, решив пообщаться со своими поклонниками.

В комментариях девушке оставили много комплиментов. Особое внимание поклонниц привлек новый образ брата Сони. Мужчина отрастил волосы и бороду, став похожим на голливудского красавчика.

«Какой мужчина», «Интересно», «Какой брат у вас красавчик», «Классно, что вы так много времени проводите с семьей», «Вау, как красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что София Евдокименко показала фигуру в миниатюрном платье: фото красотки.

Как сообщала Politeka, София Евдокименко удивила видом в платье с вышивкой за 4 тысячи гривен.

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