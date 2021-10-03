Блогерша Соня Євдокименко, внучка легенди вітчизняної естради Софії Ротару, показала, як підтримує тіло в тонусі
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко зараз живе в Нью-Йорку, де навчається і робить перші кроки в модельному бізнесі. Також дівчина пробує себе в якості співачки, пішовши по стопах легендарної бабусі. У 20-річної блогерки вже з'явився наречений-мільйонер, який навіть потрапляв до списку Форбс. Модель не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Соня записала кілька сторіс, показавши, як гуляє по Нью-Йорку. Дівчина була в спортивному костюмі і стильних окулярах. На другому відео Євдокименко вже йшла парком, куди прийшла для тренування. Блогерка показала, як група людей чимось займаються в колі, сидячи на галявині.
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Після цього Соня сама розстелила килимок, залишилася в топіку і лосинах, роблячи розтяжку. Євдокименко піднімала ногу вгору, вражаючи фізичною підготовкою.
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