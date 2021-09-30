Невестка культовой украинской певицы Софии Ротару показала милое фото с дочерью в вечернем образе

Как известно, Ротару воспитала единственного сына – Руслана Евдокименко, который сейчас работает музыкальным продюсером. Вместе со своей женой Светланой Руслан вырастил двоих детей – Софию и Анатолия.

Как пишет Politeka.net, Светлана решила показать в Инстаграм новое совместной фото с дочерью. Сейчас 20-летняя Соня живет и учится в Нью-Йорке, однако этим летом она с родителями много ездила по Европе.

На снимке мама с дочкой позируют на фоне ночного города. Они обе одеты очень нарядно. Так, Светлана позировала в элегантном костюме кремового цвета, а в руке у нее был клатч.

В свою очередь, Соня была одета в вечернее белое платье в черный горошек. Его плотный облегающий крой идеально подчеркнул стройную фигуру девушки.

В комментарии к посту Соня Евдокименко написала маме: «Мое все».

Подписчики Светланы также отреагировали на публикацию.

«Нет в этом мире счастья большего, чем быть мамой. Будьте здоровы и счастливы!», «Раскрасавицы. Просто шик», «Светочка! Вы как близняшки», «Вау, Красотки!!», «Мама и дочь необыкновенно красивые!», «Шикарные!!! Обожаю Вас!», - пишут люди.

Напомним, сын Ротару обратился к маме и дочке с трогательным посланием и показал редкое фото.

Как сообщала Politeka, единственный сын Ротару сделал признание, оседлав железного коня.

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару изумила фигуркой и растяжкой на тренировке.