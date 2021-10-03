Блогерша Соня Евдокименко, внучка легенды отечественной эстрады Софии Ротару, показала, как поддерживает тело в тонусе

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко сейчас живет в Нью-Йорке, где учится и делает первые шаги в модельном бизнесе. Также девушка пробует себя в качестве певицы, пойдя по стопам легендарной бабушки. У 20-летней блогерши уже появился жених-миллионер, который даже попадал в список Форбс. Модель не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

Соня записала несколько сторис, показав, как гуляет по Нью-Йорку. Девушка была в спортивном костюме и стильных очках. На втором видео Евдокименко уже шла по парку, куда пришла для тренировки. Блогерша показала, как группа людей чем-то занимаются в круге, сидя на лужайке.

После этого Соня сама расстелила коврик, осталась в топике и лосинах, делая растяжку. Евдокименко поднимала ногу вверх, впечатляя физической подготовкой.

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