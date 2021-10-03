20-летняя внучка София Ротару Соня Евдокименко похвасталась счастливыми кадрами из отдыхе с возлюбленным
Как известно, Соня Евдокиенко с раннего детства занималась не только модельной карьерой, но и танцами, рисованием, увлекалась музыкой. А недавно девушка рассказала, что сделала запись нескольких песен.
В этот раз в Стори в Инстаграм Соня поделилась кадрами из яркого выходного, проведенного вместе со своим женихом.
Хоть сейчас Евдокименко и учится на дизайнера в США, она также успевает поездить по странам и путешествует с возлюбленным. Так, в этот раз Соня отправилась на прогулку со своим бойфрендом Денисом Жадановым. Известно, что последний занимается предпринимательством, и даже попадал в рейтинги Форбс.
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На фото видно, как пара нежится в объятиях друг друга.
Ранее мы писали, что на прошлых выходных Соня получала вдохновения на выставке Кусамы, в ботаническом саду Нью-Йорка. Результатами фотосессии она поделилась в Инстаграм.
Для прогулки она выбрала приталенное платье молочного цвета с мелким узором. Свой наряд Соня сочтала с элегантными ботинками серого цвета и сумочкой в тон.
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