20-летняя внучка София Ротару Соня Евдокименко похвасталась безупречным вкусом во время прогулки по Нью-Йорку

Девушка получила имя в ее честь и унаследовала от Софии Ротару лучшие черты. Соня работает в модельном бизнесе с юных лет, пробует себя в качестве певицы и встречается с миллионером, который старше ее на 12 лет. Она живет в Нью-Йорке, много путешествует и частенько навещает своих родственников в Украине, пишет Politeka.net.

Девушка давно славится своими стильными луками и безупречным вкусом и не упускает возможности покрасоваться на ярких фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру.

На выходных Соня получала вдохновения на выставке Кусамы, в ботаническом саду Нью-Йорка. Результатами фотосессии она поделилась в Инстаграм.

Для прогулки она выбрала приталенное платье молочного цвета с мелким узором. Свой наряд Соня сочтала с элегантными ботинками серого цвета и сумочкой в тон.

Во время пандемии девушка не забыла надеть защитную маску, расшитую бисером.

"Обнимая космическую природу ❤️ Вы были ?!", - написала красотка.

Напомним, внучка Софии Ротару в стильном образе похвасталась своим гардеробом

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару, вернувшись на родину, засветила своего "малыша" в роскошном авто

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару показала родного брата и приспустила бретельки легкого платья