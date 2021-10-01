Модель и певица Соня Евдокименко, внучка артистки Софии Ротару, показала, как проводит время

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является внучкой легендарной звездой эстрады Софии Ротару. 20-летняя девушка живет в американском мегаполисе Нью-Йорке, где делает первые шаги в карьере модели и певицы, учится, а также ведет странички в социальных сетях. Соня любит снимать влоги, показывая, как проводит время. Евдокименко недавно показывала, как ездила в Италию с женихом-миллионером, а теперь решила поделиться, как проводит время с красоткой-мамой в Киеве.

На новом видео Соня ездила с мамой на авто, ходила в салон, а также гуляла по городу, попивая кофе.

"Новый влог уже на моем ютуб-канале. Ссылка в профиле", - написала Евдокименко в Инстаграм.

Фолловеры посмотрели ролик более тысячи раз и начали обсуждать увиденное:

"Мои любимые красавцы", "А какой это был салон, где делали маникюр?".

Напомним, юная родственница Софии Ротару обнялась с сияющей маме, покорив фигурой в коротеньком платье

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