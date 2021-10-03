20-річна внучка Софія Ротару Соня Євдокименко похвалилася щасливими кадрами з відпочинку з коханим
Як відомо, Соня Євдокієнко з раннього дитинства займалася не тільки модельною кар'єрою, а й танцями, малюванням, захоплювалася музикою. А нещодавно дівчина розповіла, що зробила запис кількох пісень.
Цього разу в сторі в Instagram Соня поділилася кадрами з яскравого вихідного, проведеного разом зі своїм нареченим.
Хоч зараз Євдокименко і вчиться на дизайнера в США, вона також встигає поїздити по країнах і подорожує з коханим. Так, цього разу Соня вирушила на прогулянку зі своїм бойфрендом Денисом Жадановим. Відомо, що останній займається підприємництвом, і навіть потрапляв в рейтинги Форбс.
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На фото видно, як пара ніжиться в обіймах один одного.
Раніше ми писали, що на минулих вихідних Соня отримувала натхнення на виставці Кусами, в ботанічному саду Нью-Йорка. Результатами фотосесії вона поділилася в Instagram.
Для прогулянки вона вибрала приталене плаття молочного кольору з дрібним візерунком. Свій наряд Соня вважала з елегантними черевиками сірого кольору і сумочкою в тон.
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