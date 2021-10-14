Внучка советской и украинской певицы Софии Ротару, модель и блогерша Соня Евдокименко, вернулась в США после семейного отдыха в Италии, показав, чем занимается в любимом Нью-Йорке.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у 20-летней Сони появился анонс ее влога про жизнь в США. На кадрах она засветилась со своим возлюбленным в клубе, на тренировке по боксу, а также в картинной галерее. Показала Соня также, как она хозяйничает на кухне. Девушка позировала в миниатюрном топе, размешивая салат. Отметим, что будние дни у красотки очень насыщенные. Большая часть ее времени посвящена саморазвитию.

«Снова в Нью-Йорке. Мой новый VLOG только что появился на моем канале YouTube! Будние в Нью Йорке!», - подписала анонс девушка.

В комментариях молодой красотке оставили массу приятных слов.

«Какая милая», «У тебя очень насыщенная жизнь», «Как ярко», «Ты так счастлива вернуться домой. Это видно», «Класс», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Соня Евдокименко в боксерских перчатках впечатлила мужскими развлечениями: «Так приятно…».

Как сообщала Politeka, София Ротару в платье-вышиванке заставила поклонников ахнуть: "Красота какая".

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко похвасталась стройными ногами в лосинах: "Так приятно".