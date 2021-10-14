Українська легендарна виконавиця Софія Ротару підкорила своїх шанувальників, з'явившись в красивій довгій сукні і з променистою посмішкою.
За довгі роки творчості Софія Ротару змогла підкорити серця мільйонів людей, передає Politeka.net.
Користувачі Мережі захоплюються талантом артистки і створюють фан-сторінки, на яких згадують одні з найяскравіших образів Софії Михайлівни.
Так, в одному з таких акаунтах Instagram опублікували фото, на якому співачка дефілює в довгій сукні-вишиванці, з яскравим букетом в руках. На обличчі артистки була промениста посмішка.
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"Доброго Ранку!
Щасливих Днів, Любові, Добра,
Побільше Сонця і Тепла,
Чудес, Посмішок, Краси!
Нехай Виконуються Мрії,
Гармонія Наповнить Будинок, Успіх
Супроводжує У Всьому!",- написали автори поста.
Фанати в коментарях просто "ахнули".
"Неймовірна красуня!😍 ", "Краса яка🙌 🔥 🔥 🔥"," тільки красива Людина душею може говорити такі теплі слова і побажати добро"," наша красуня💃", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області Української РСР.
З дитинства мама артистки привчала дітей до творчості, тому всі члени сім'ї добре співали.
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