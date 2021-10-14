Украинская легендарная исполнительница София Ротару покорила своих поклонников, появившись в красивом длинном платье и с лучезарной улыбкой.
За долгие годы творчества София Ротару смогла покорить сердца миллионов людей, передает Politeka.net.
Пользователи Сети восхищаются талантом артистки и создают фан-странички, на которых вспоминают одни из самых ярких образов Софии Михайловны.
Так, в одном из таких аккаунтах Инстаграм опубликовали фото, на котором певица дефилирует в длинном платье-вышиванке, с ярким букетом в руках. На лице артистки была лучезарная улыбка.
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"Доброго Утра!
Счастливых Дней,Любви,Добра,
Побольше Солнца и Тепла,
Чудес, Улыбок, Красоты!
Пусть Исполняются Мечты,
Гармония Наполнит Дом,Успех
Сопутствует Во Всем!", - написали авторы поста.
Фанаты в комментариях просто "ахнули".
"Невероятная красавица!😍", "Красота какая 🙌🔥🔥🔥", "Только Красивый человек душой может говорить такие тёплые слова и пожелать добро", "Наша красавица💃", - написали пользователи сети.
Отметим, София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР.
С детства мама артистки приучала детей к творчеству, поэтому все члены семьи хорошо пели.
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