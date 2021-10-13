Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, впечатлила новым образом в обтягивающем наряде.

Как пишет Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников новым снимком в своем Инстаграм. На фото Соня предстала в весьма экстравагантном наряде.

Так, певица позировала в комбинезоне из эластичной ткани, который полностью обтягивал все ее тело. На белой ткани наряда выделялся принт с нецензурной надписью на английском языке.

Соня сфотографировала себя в зеркале, слегка отставив одну ногу и подняв руку над головой.

«Давай начнем вечеринку», - подписала фото певица.

На снимок красотки отреагировал ее муж – хоккеист сборной Украины Олег Петров, отношения с которым Соня не разглашала до самой свадьбы.

«Что ты за дикий космос», - написал он.

«Спасибо, любимый», - ответила на его комментарий Соня.

Ее поклонники также не смогли пройти мимо этого поста, засыпав звезду лайками.

«Ух, огонь», - писали в комментариях.

Отметим, что ранее Соня Кей подчеркивала что не хочет пользоваться своими звездными связями. Певица старается быть независимой и развивать свою карьеру самостоятельно.

Напомним, племянница Ротару показала, как менялась ее внешность, от фиолетовых губ до "дулек".

Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару в мини-шортиках растаяла в объятиях любимого.

Также Politeka писала, что племянница Ротару собрала чемодан и показала "лакшери" аэропорт.