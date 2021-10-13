Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, впечатлила новым образом в обтягивающем наряде.
Как пишет Politeka.net, знаменитость порадовала поклонников новым снимком в своем Инстаграм. На фото Соня предстала в весьма экстравагантном наряде.
Так, певица позировала в комбинезоне из эластичной ткани, который полностью обтягивал все ее тело. На белой ткани наряда выделялся принт с нецензурной надписью на английском языке.
Соня сфотографировала себя в зеркале, слегка отставив одну ногу и подняв руку над головой.
«Давай начнем вечеринку», - подписала фото певица.
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На снимок красотки отреагировал ее муж – хоккеист сборной Украины Олег Петров, отношения с которым Соня не разглашала до самой свадьбы.
«Что ты за дикий космос», - написал он.
«Спасибо, любимый», - ответила на его комментарий Соня.
Ее поклонники также не смогли пройти мимо этого поста, засыпав звезду лайками.
«Ух, огонь», - писали в комментариях.
Отметим, что ранее Соня Кей подчеркивала что не хочет пользоваться своими звездными связями. Певица старается быть независимой и развивать свою карьеру самостоятельно.
Напомним, племянница Ротару показала, как менялась ее внешность, от фиолетовых губ до "дулек".
Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару в мини-шортиках растаяла в объятиях любимого.
Также Politeka писала, что племянница Ротару собрала чемодан и показала "лакшери" аэропорт.