Украинская певица Соня Кей, племянница Софии Ротару, показала свои памятные кадры из нескольких съемок

Молодая артистка Соня Кей начала карьеру певицы не так давно и планирует продолжать развиваться в данном направлении в дальнейшем. В этот раз в разделе Стори в Инстаграм исполнительница вспомнила о нескольких образах, которые пришлись ей по душе.

Участвуя в съемках для нового проекта, Кей выбрала серию образов, которые показала перед камерой. Образ уверенной в себе девушки и образ скромницы-кокетки подошли одинаково хорошо Соне.

«Моя первая фотосессия с начала проекта. Тут я как львица, и фото с дульками. Ну и смелые фото тоже были», - высказалась девушка под серией памятных снимков.

Причем она не стала уточнять, какой из них ей больше по душе, предпочитая услышать мнение фанатов на ее недавние смены стиля и образа.

Отметим, С оня решила пойти по стопам легендарной тетушки, став певицей. Кей даже номинировали на звание "Прорыв года" по версии "Золотая жар-птица". В последнее время певица выпускает только синглы, а недавно вышла замуж за известного хоккеиста.

Не забывает артистка и об Инстаграм, где за ней следят десятки тысяч фанатов. Соня старается не разочаровывать украинцев и регулярно публикует там новые фото и видео.

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