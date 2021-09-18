Восходящая звезда Соня Кей показала, как проводит время на выходных

Как пишет Politeka.net, Соня Кей стала популярной в Украине певицей и даже была номинирована на "Прорыв года" по версии "Золотая жар-птица". Красотка недавно вышла замуж, но продолжает заниматься творчеством, а также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео, которое опубликовала в разделе сторис, красотка показала, чем занимается в субботний вечер. Девушка пришла в тир, где держала пневматическое ружье и целилась в мишень. Соня выстрелила несколько раз, попав один раз в десятку, а остальные попали чуть ниже - на 9-8.

"Лучше меня не злить", - подписала кадры Соня, добавив дьявольский смайлик.

На другом сторис Соня была вместе с популярным певцом Serafyn. Парочка улыбалась и обнималась, позируя перед фотографом в темноте.

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