Артистка показала, где проводит время

Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, рассказала, что готовится к яркой поездке.

Соня Кей родилась в семье музыкантов, поэтому неудивительно, что она тоже решила стать артисткой, сообщает Politeka.net.

Племянница Ротару призналась, что не хочет пользоваться своими связями и намерена развиваться, как самостоятельная творческая единица.

Артистка записывает песни и снимает клипы, часто бывая в разных городах. Известно, что на днях Соня Хлябич решила представить новую песню, и теперь продвигает композицию по радиостанциям.

В своих новых сторис певица рассказала, что собирает чемоданы, и заинтриговала поклонников.

"Ой, ребятки! Ну, завтрашний день - это просто бомба, ракета, пушка, граната - все этот вместе взятое!", - поделилась певица.

А позже показала свой чемодан.

"Мой чемодан уже готов к путешествию", - написала Соня Кей.

Также певица разместила кадры из зала ожидания, и пожаловалась на людей.

"Вот так выглядит лакшери. Жду свой самолет... Еще очень раздражает, когда в людном месте кто-то на полную громкость смотрит сторис", - написала Соня, сняв себя в маске.

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