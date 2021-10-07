Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, рассказала, что готовится к яркой поездке.
Соня Кей родилась в семье музыкантов, поэтому неудивительно, что она тоже решила стать артисткой, сообщает Politeka.net.
Племянница Ротару призналась, что не хочет пользоваться своими связями и намерена развиваться, как самостоятельная творческая единица.
Артистка записывает песни и снимает клипы, часто бывая в разных городах. Известно, что на днях Соня Хлябич решила представить новую песню, и теперь продвигает композицию по радиостанциям.
В своих новых сторис певица рассказала, что собирает чемоданы, и заинтриговала поклонников.
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"Ой, ребятки! Ну, завтрашний день - это просто бомба, ракета, пушка, граната - все этот вместе взятое!", - поделилась певица.
А позже показала свой чемодан.
"Мой чемодан уже готов к путешествию", - написала Соня Кей.
Также певица разместила кадры из зала ожидания, и пожаловалась на людей.
"Вот так выглядит лакшери. Жду свой самолет... Еще очень раздражает, когда в людном месте кто-то на полную громкость смотрит сторис", - написала Соня, сняв себя в маске.
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