Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay (Соня Хлябич) разоткровенничалась о трудностях в семье

30-летняя Соня рассказала в эфире "ЖВЛ" о черной полосе в жизни и череде болезненных событий, передает Politeka.net.

Так, весной 2020 года, в разгар подготовки к свадьбе певицы с хоккеистом Олегом Петровым, внезапно умирает ее отец Сергей Хлябич. По словам Сони, он был ее лучшим другом и фанатом номер один.

Все планы племянницы Ротару о свадьбе рухнули моментально. Девушка отложила торжество, а вместе с тем поставила на паузу и свою карьеру.

"Я могла лежать в постели, плакала каждый день, мне ни есть, ничего не хотелось, - вспоминает Соня о том страшном периоде и депрессии. - И плюс я видела, как страдает моя мама. Он был любовью всей ее жизни. Никто не ожидал. Он был здоровый, ходил в спортзал, катался на велосипеде, и просто судьба так решает, что у него отрывается тромб... Через секунду он умер".

Муж Сони постоянно находился рядом и поддерживал как мог. Полгода они жили вместе с ее мамой, родной сестрой Софии Ротару, Лидией Ротарь в Черновцах.

За одним несчастьем пришло другое. Ровно через год после смерти мужа весной 2021 Лидия Михайловна заболела коронавирусом. Врачи делали неутешительные прогнозы.

"Говорили, что 50 на 50 шансов, и сказали: "Молитесь". У меня такие страшные мысли были. Как? Как в прошлом году папа... я не могу потерять еще и маму. Что вообще происходит в моей жизни?", - рассказывает Соня.

К счастью, сестра Ротару полностью выздоровела и родные встречали ее дома с воздушными шариками и цветами.

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