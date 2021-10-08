Внучка легендарної співачки Софії Ротару, модель і блогерка Соня Євдокименко показала, чим крім фітнесу та йоги підтримує свою фігуру в ідеальному стані.

Як пише Politeka.net, в Instagram у дівчини з'явилися кадри, зроблені в одному з популярних спортивних залів Нью-Йорка. На фото Соня позувала зі своїм тренером, який потім провів з нею дуже ефективне тренування. Дівчина була одягнена в обтягуючі лосини і топ, які підкреслювали її витончену фігурку.

Варто відзначити, що Євдокименко дуже впевнено виглядала на рингу. Було видно, що їй бокс подобається, і на заняття вона вже ходить давно.

"Так приємно повернутися! Людина, легенда @gothamgym. Спасибі, що засняли момент @meghanroche», - підписала фото Євдокименко.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Крута", "Ось це так!", "Ти дуже красива", "Неймовірна підготовка", "Ти така маленька, не страшно займатися боксом?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко в ефектній сукні з'явилася на людях з нареченим-мільйонером зі списку Forbes.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала красеня-брата, в мережі оцінили: "Який чоловік".

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко засвітилася в сукні за 4 тисячі гривень.