Известная модель и внучка легендарной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко устроила съемку в стильном костюме голубого цвета.

Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Всё лето она отдыхала в разных странах и жила в Украине, и теперь она вернулась в Нью-Йорк, где продолжит учебу на дизайнера.

Так, на этот раз внучка Ротару опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Соня Евдокименко позирует на камеру в стильном костюме из штанов и пиджака яркого голубого цвета, который она сочетает со светло-голубым свитером и белыми кроссовками.

"Будем вдохновляться! Поделитесь своей любимой цитатой", — попросила внучка Ротару.

Поклонники оставили для Сони Евдокименко множество приятных комментариев под фото: "Отличный костюм", "Красавица", "Люблю такую посадку", "Красивая! Мне нравится это: "Тебе нужно только найти себя, все остальное можно гуглить", "Прекрасная фотосъемка".

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