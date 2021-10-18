Известная модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко провела утро вместе со своим женихом-миллионером из списка Forbes Денисом Жадановым.
Как передает Politeka.net, Соня Евдокименко является известной моделью и начинающей певицей. Также она известна как внучка легендарной певицы Софии Ротару. Всё лето она отдыхала в разных странах и жила в Украине, и теперь она вернулась в Нью-Йорк, где продолжит учебу на дизайнера.
Так, на этот раз Соня Евдокименко опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, модель в отношениях с миллионером Денисом Жадановым, который входит в список Forbes в списке "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий". На кадрах они проводят утреннюю прогулку на велосипедах.
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"Обнимаю теплую погоду! Если вы находитесь в Нью-Йорке, возьмите велосипед и наслаждайтесь городом", — посоветовала Соня Евдокименко.
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