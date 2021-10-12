Невестка легендарной певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко поделилась в сети очаровательным фото с ночного мероприятия.

Как сообщает Politeka.net, красотка-жена единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко Светлана часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Чаще всего женщина делится фотографиями своих взрослых детей – внуков Софии Михайловны, но в этот раз она выложила в микроблоге очаровательное фото, на котором показала себя.

На новой фотографии Светлана запечатлена в интересной темной локации, перед камерой она появилась в нарядном образе. На ней очень необычная белоснежная блуза с кружевом и черный пиджак с яркой брошкой на воротнике. Волосы красотки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж с красной помадой, она задумчиво смотрит в объектив. "О прошлой ночи", - подписала кадр Евдокименко.

Напомним, Единственный сын Софии Ротару зацепил украинцев обращением: "Спешите жить, всё...".

Как сообщала Politeka, Невестка Ротару засветила, как ведут себя на людях ее внук и внучка, кадры: "выглядел очень сердитым".

Также Politeka писала, что Внучка Ротару в белом мини показала, как развлекалась в ночном Киеве: "О прошлой ночи".