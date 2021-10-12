Невестка легендарной певицы Софии Ротару Светлана Евдокименко поделилась в сети очаровательным фото с ночного мероприятия.
Как сообщает Politeka.net, красотка-жена единственного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко Светлана часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Чаще всего женщина делится фотографиями своих взрослых детей – внуков Софии Михайловны, но в этот раз она выложила в микроблоге очаровательное фото, на котором показала себя.
На новой фотографии Светлана запечатлена в интересной темной локации, перед камерой она появилась в нарядном образе. На ней очень необычная белоснежная блуза с кружевом и черный пиджак с яркой брошкой на воротнике. Волосы красотки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж с красной помадой, она задумчиво смотрит в объектив. "О прошлой ночи", - подписала кадр Евдокименко.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Ушла из жизни знаменитая артистка и жена легендарного Вахтанга Кикабидзе: "Я тебя люблю..."
Оборвалась жизнь знаменитого советского актера: ушел слишком быстро и безжалостно
Циклон принесет в Украину дожди и похолодание, под раздачу попадет половина страны: кому не повезет
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, подробности трагедии: "Просто не верится"
Напомним, Единственный сын Софии Ротару зацепил украинцев обращением: "Спешите жить, всё...".
Как сообщала Politeka, Невестка Ротару засветила, как ведут себя на людях ее внук и внучка, кадры: "выглядел очень сердитым".
Также Politeka писала, что Внучка Ротару в белом мини показала, как развлекалась в ночном Киеве: "О прошлой ночи".