Соня Евдокименко, которая является внучкой легендарной Народной артистки Украины Софии Михайловны Ротару, показала себя во время тренировки, порадовав фанатов и маму.

Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко уже давно живет водном из самых больших городов США - Нью-Йорке, где учится и делает первые шаги в модельном бизнесе и в качестве певицы, идя по стопам легендарной бабушки. У внучки Ротару уже есть миллионер-жених, который вошел в список Форбс. Соня также активно занимается спортом, чтобы поддерживать свою фигуру в идеальных кондициях. Не забывает Евдокименко и о социальных сетях, где София делится с фолловерами интересным контентом.

На новом видео, которое Соня опубликовала на второй страничке в Инстаграм, внучка Ротару была в топе и лосинах. Евдокименко показала упражнения, которые нужно выполнить по 15 раз за три подхода.

"Новый день, новый flow! Присоединяйтесь!

3 подхода, по 15 раз!", - написала Соня.

Фолловеры, включая маму Сони, посмотрели тысячи раз и написали комплименты будущей звезде:

"Прелесть. Спасибо", "Люблю".

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