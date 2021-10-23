В семье легендарной артистки Софии Ротару произошло пополнение, её единственный сын Руслан Евдокименко показал малышку.

Как передает Politeka.net, Руслан Евдокименко является сыном легендарной певицы Софии Ротару. Также он прославился как её продюсер. У Руслана есть жена - Светлана, и двое детей - сын Анатолий, которого назвали в честь дедушки и дочь - Соня.

Так, на этот раз Руслан Евдокименко опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре его дочь Соня Евдокименко, которая сейчас живет в Нью-Йорке, держит на руках маленького щенка. Это оказалась малышка Голди, которая недавно появилась в их семье.

"Голди! 🐶

Добро пожаловать в Семью!", - подписал фото Руслан Евдокименко.

Поклонники звездной семьи распереживались, ведь у них уже был щенок Джимми, и спросили, что с ним сейчас: "Классный! А где Джимми?", "С Джимми все в порядке?".

Однако Руслан Евдокименко ответил, что Джимми сейчас находится в Киеве.

"Джимми в Киеве)", - ответил единственный сын Ротару.

Также поклонники оценили новую малышку в их семье: "

Такая классная малышка !😍 Голди - означает "золотая"?", " Сладенький малыш", "Славный", "Милый".

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