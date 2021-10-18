Украинская певица Соня Кей, которая является двоюродной сестрой единственного сына Софии Ротару Руслана, показала, какая беда случилась с ней в такси.

Как пишет Politeka.net, Соня решила пойти по пути легендарной тетушки и стать певицей. Исполнительницу уже успели номинировать номинировать на "Прорыв года" в 2018 году по версии "Золотой жар-птицы". Недавно певица выпустила второй мини-альбом "Драйв". Песни успели собрать сотни тысяч просмотров на Ютуб. Не забывает артистка и об инстаграм, где делится самым интересным.

На новых кадрах Соня показала, как ехала в такси. Звезда была в курточке и с недовольным лицом. Как оказалось, певицу не устраивает музыка, которая играет в салоне.

"Такая себе музыка играет в такси. А мне еще минут 30 ехать", - написала Соня под кадрами и поставила несколько смайликов.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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