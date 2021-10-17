Племянница легендарной артистки Софии Ротару, певица Соня Кей (Соня Хлябич) трогательно обратилась к своему покойному отцу в день его рождения, и поделилась архивными кадрами

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды.

Папа Сони - Сергей Хлябич скоропостижно скончался 24 марта 2020 года. Он только вернулся из Израиля, где успешно лечился от онкологии. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. В то время Соня как раз готовилась к свадьбе. Потеря отца стала для нее большим ударом. Девушка отложила торжество, а вместе с тем поставила на паузу и свою карьеру.

17 октября муж сестры Софии Ротару Сергей Хлябич праздновал бы свой день рождения. В этот день его дочь посвятилему трогательный пост.

«Пап, хочу сказать тебе спасибо за всё, что ты для нас с мамой сделал! Спасибо, что научил меня быть справедливой, бороться за себя, говорить правду и никогда не сдаваться! Ты всегда верил в меня и был самой большой поддержкой! Мы с мамой очень сильно скучаем по тебе и очень сильно любим! Ты всегда в наших сердцах и мыслях!» - написала она.

Сергей Хлябич и Лидия Ротару прожили в браке более 40 лет.

Напомним, племянница Ротару показала, как менялась ее внешность, от фиолетовых губ до "дулек".

Как сообщала Politeka, племянница Софии Ротару в мини-шортиках растаяла в объятиях любимого.

Также Politeka писала, что племянница Ротару собрала чемодан и показала "лакшери" аэропорт.