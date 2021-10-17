Украинская певица Соня Кей (Соня Хлябич), которая приходится племянницей легендарной исполнительнице Софии Ротару, рассказала, как относится к своему мужу.
Года назад певица Соня Хлябич вышла замуж за хоккеиста сборной Украины Олега Петрова, сообщает Politeka.net. Пара познакомилась на вечеринке общих друзей в Киеве.
Спортсмен сделал предложение певице спустя пять месяцев отношений. Свадьба прошла скромно, ведь за некоторое время до этого у Сони умер отец.
Супруги выглядят счастливыми и часто объясняются друг другу в любви в соцсетях.
Так, в своем новом посте Соня Хлябич опубликовала фото красивых роз.
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"У меня лучший муж на свете", - написала она, признавшись, как к нему относится.
А за день до этого Олег Петров опубликовал фото с женой, где с ней целуется.
"❤️❤️❤️🐻🪓", - написал хоккеист.
Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.
"Лучшие 🔥🙌❤️", "Бомба 👍🏻", "Красивые!!!😍😍😍", "Ну хорошенькие, детки !!! Пусть всегда так будет!", "Любите друг друга, берегите друг друга будьте счастливы❤️", - написали пользователи сети.
Отметим, племянница Ротару рассказала, что не хочет пользоваться своими связями, поэтому сейчас развивается самостоятельно. Она записывает песни и снимает клипы.
Напомним, племянница Ротару обратилась к отцу, которого потеряла навсегда
Также Politeka сообщала, что племянница Ротару с новой прической и во всем черном впечатлила внешностью