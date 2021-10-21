Сын известной украинской певицы Софии Ротару, Руслан Евдокименко, похвастался выигрышем в игровых автоматах, который получил во время отдыха в казино.

После смерти мужа, музыканта Анатолия Евдокименко, у Софии Ротару осталась опора - это ее сын Руслан Евдокименко, передает Politeka.net.

Сейчас Руслан Евдокименко помогает матери во всех ее делах, а также не забывает об отдыхе.

Так, в своем Инстаграм Евдокименко показал, что во время отдыха за границей сорвал куш в казино. На фото запечатлено, сколько выиграл единственный сын Ротару.

"Мелочь, а приятно! 🤪👌🏼🎉", - написал мужчина.

За девять часов публикация собрала более 100 лайков и немного комментариев.

"Особенно приятно, когда автомат начинает тарахтеть и мигать с поздравлениями, а все вокруг смотрят - чё там, чё там?!🔥🔥", "Руслан, ну как, разорил казино?💰", "Руслан Анатольевич Супер❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Руслан Евдокименко помог матери пережить горе от утраты после смерти мужа в 2002 году. София Ротару не могла прийти в себя, и не представляла своей дальнейшей жизни, но единственный сын стал "заставлять" мать выходить на работу. В результате такая терапия спасла артистку.

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