Легендарная певица София Ротару в шикарном красном платье поразила смелым вырезом
Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий.
Так, на этот раз на одном из фан-аккаунтов Софии Ротару опубликовали новое фото. На кадре легендарной артистке вручают букеты цветов. Певица улыбается и позирует на камеру в шикарном красном платье с белым принтом и смелым вырезом. Стоит напомнить, что Софии Ротару 74 года и она потрясающе выглядит для своего возраста.
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"Пусть Этот Вторник Добрым Будет,
И,Все Сбываются Мечты!
Пусть Солнечное Настроение
Сопровождает Вас По Всюду
И Улыбаются Цветы! ⚡️🌹⚡️
Замечательного Дня", — пожелали на фан-аккаунте Софии Ротару.
Поклонники легендарной артистки оставили ей множество приятных комментариев: "Яркая жизнерадостная изумительная", "Красавица! Королева!", "Супер!", "Королева!".
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