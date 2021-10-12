Легендарная певица София Ротару в шикарном красном платье поразила смелым вырезом

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной артисткой. Как известно, у неё есть единственный сын - Руслан Евдокименко. Он известен как музыкальный продюсер. Также у него есть дети - Соня и Анатолий.

Так, на этот раз на одном из фан-аккаунтов Софии Ротару опубликовали новое фото. На кадре легендарной артистке вручают букеты цветов. Певица улыбается и позирует на камеру в шикарном красном платье с белым принтом и смелым вырезом. Стоит напомнить, что Софии Ротару 74 года и она потрясающе выглядит для своего возраста.

"Пусть Этот Вторник Добрым Будет,

И,Все Сбываются Мечты!

Пусть Солнечное Настроение

Сопровождает Вас По Всюду

И Улыбаются Цветы! ⚡️🌹⚡️



Замечательного Дня", — пожелали на фан-аккаунте Софии Ротару.

Поклонники легендарной артистки оставили ей множество приятных комментариев: "Яркая жизнерадостная изумительная", "Красавица! Королева!", "Супер!", "Королева!".

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