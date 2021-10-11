Легендарная советская и украинская певица София Ротару очаровала поклонников внешним видом на архивном видео 1985 года, которое появилось в сети.

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм появился отрывок с концерта «Песня года 85». На видео еще совсем молодая Ротару предстала в белоснежном воздушном платье, которое напоминало наряд невесты. Она легко кружилась по сцене, очаровывая внешним видом.

«Пусть будет в каждом дне радость! Красивая, загадочная, завораживающая, прекрасная, роскошная, неотразимая и самая любимая @sofiarotaru.official», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Платье просто отпад», «Мадонна!», «Красавица!», «Такая нежная», «Какая молодая и красивая», - пишут пользователи сети.

Отметим, что София Ротару всего раз была замужем. Ее муж и коллега Анатолий Евдокименко умер в 2002 году, после чего артистка больше не заводила новых отношений.

Напомним, что Ротару подорвала здоровье, стало известно, почему: "Была бы сегодня первой, а не Пугачева".

Как сообщала Politeka, сын Софии Ротару показал мать в платье-вышиванке: редкие кадры.

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