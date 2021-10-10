Єдиний син Софії Ротару Руслан Євдокименко показав у себе на сторінці в Instagram, як виглядала мама багато років тому.
Як пише Politeka.net, 74-річна співачка Софія Ротару є легендою української та радянської естради. У 1968 році співачка вийшла заміж за Анатолія Євдокименка, від якого народила єдиного сина - Руслана Євдокименка. Спадкоємець Ротару одружився на красуні Світлані, яка йому народила сина і дочку - Соню і Анатолія. Онуки Ротару вже виросли і роблять перші кроки в шоу-бізнесі. Руслан хоч і не дуже публічна людина, але веде в блог Instagram, де ділиться знімками свого хобі, а також часто показує свою сім'ю - дітей, дружину, а також легендарну співачку Софію Ротару.
На новому фото Руслан вирішив показати, як виглядала мама багато років тому. Зірка стояла в національному одязі і з розпущеним волоссям, позуючи біля зрубу. Ротару посміхалася, вражаючи своєю красою.
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