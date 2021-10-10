Единственный сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал у себя на страничке в Инстаграм, как выглядела мама много лет назад.

Как пишет Politeka.net, 74-летняя певица София Ротару является легендой украинской и советской эстрады. В 1968 году певица вышла замуж за Анатолия Евдокименко, от которого родила единственного сына - Руслана Евдокименко. Наследник Ротару женился на красотке Светлане, которая ему родила сына и дочь - Соню и Анатолия. Внуки Ротару уже выросли и делают первые шаги в шоу-бизнесе. Руслан хоть и не очень публичный человек, но ведет в блог Инстаграм, где делится снимками своего хобби, а также часто показывает свою семью - детей, супругу, а также легендарную певицу Софию Ротару.

На новом фото Руслан решил показать, как выглядела мама много лет назад. Звезда стояла в национальной одежде и с распущенными волосами, позируя у сруба. Ротару улыбалась, впечатляя своей красотой.

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