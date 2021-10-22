Соня Евдокименко, которая является внучкой 73-летней артистки Софии Ротару, показала, как провела выходные с женихом-миллионером из списка Форбс.
Как пишет Politeka.net, Соня Евдокименко является популярным блогером, став известной благодаря легендарной бабушке - Софии Ротару. 20-летняя красотка решила пойти по стопам легендарной родственницы и пробует себя в шоу-бизнесе, а также в модельном бизнесе. Не забывает Соня и об Инстаграм, где активно ведет свой блог и показывает, что происходит у нее в жизни.
На новом видео Соня показала, как проводит время со своим женихом-миллионером, который попал в список Форбс. Звезда занималась фитнесом, готовила, а также гуляла с Денисом Ждановым (так зовут парня Сони).
"По расписанию
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Выходные на Манхэттене", - написала Соня.
Мама Евдокименко Светлана прокомментировала видео дочери, поставив смайлик в виде сердечка.
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