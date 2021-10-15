Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который недавно рассказал о своей будущей коллекции и направлениях в своих новых работах, подогрел интригу рассказом о музе.

Известный модельер часто показывает в Инстаграм новые наработки из грядущих коллекций, рассказывает о трендах и не боится удивить мнением по поводу разных новинок в мире моды. В этот раз Андре Тан решил прокомментировать свою задумку, касающуюся новой коллекции.

Как оказалось, мужчина нашел свою новую музу, однако поклонникам личность нового вдохновителя просто раскрывать не стал. Он поступил оригинальнее и предложил фанатам сначала самим угадать, кто же теперь помогает ему создать новую коллекцию одежды.

«Вот уже пару месяцев во всю кипит работа над новой капсульной коллекцией. Музой моей коллекции стал очень близкий человек. Кто же это? Сможете угадать в следующих сторис. Сможете угадать?» - написал дизайнер.

В кандидатах оказались Джамала, Верка Сердючка, Влад Яма, Оля Полякова и другие звездные личности.

Модельер поделился новым фото в своих Сториз. Как известно, недавно украинский модельер Андре Тан вернулся домой из Дубая, куда летал по работе и на отдых. После времени в жарком климате ему пришлось заново настраиваться на украинскую погоду, однако, судя по новому снимку, этот процесс завершился успехом.

Так, Андре сделал селфи в лифте. На снимке он позировал в эффектном пальто модного молочного оттенка. Судя по довольной улыбке, модельер был в восторге от своего нового лука.

Напомним, Андре Тан со "слезами" заявил о болезненном расставании.

Как сообщала Politeka, Андре Тан внезапно раскритиковал украинских родителей, дав им совет.

Также Politeka писала, что Андре Тан засветил бицепсы на тренажере, высказавшись об Инстаграме.