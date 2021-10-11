Известный украинский дизайнер Андре Тан показал, как попрощался с Дебаем с борта самолета, перед возвращением домой в Украину.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно отправился в Дубай по работе и на отдых, сообщил поклонникам, что уже возвращается домой. В своих Instagram-сторис именитый кутюрье выложил впечатляющие кадры ночного мегаполиса, и подписал их прощальными словами.

На первой сторис, которая, видимо, была снята из такси, можно увидеть фантастический небоскреб, один из самых популярных в Дубае, а еще пышные пальмы. "Пока, мой Дубай", - подписал кадр Андре.

Второй снимок был сделан уже с борта самолета, на нем дизайнер показал огни ночного мегаполиса и написал: "А мне пора домой". Похоже, Тан возвращается в Украину под большим впечатлением от арабской страны, которую так много показывал в соцсети во время пребывания там.

Напомним, Андре Тан внезапно раскритиковал украинских родителей, дав им совет: «Если вы думаете, что…».

Как сообщала Politeka, Андре Тан засветил бицепсы на тренажере, высказавшись об Инстаграме: "Постоянно фоткаться в зеркале...".

Также Politeka писала, что Андре Тан в шортах и очках показал настоящий стиль в дорогущем отеле: "Поехал на работу".