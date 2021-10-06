Известный дизайнер Андре Тан покрасовался в лифте самого дорого отеля Дубая и показ фото.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно развелся с женой, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Недавно кутюрье отправился в Дубай, откуда поспешил похвастаться в сети яркими кадрами из элитного отеля.

В этот раз Андре выложил в сторис также забавное фото, сделанное в зеркало лифта в отеле. На снимке он предстал в стильном летнем наряде – на нем зеленые клетчатые шорты и свободная светлая рубашка с короткими рукавами. Дополняют образ стильные темные очки и модная кепка на голове, в руке он держит плетенную пляжную сумку. "Поехал на работу", - подписал сторис Андре Тан.

Отметим, что дизайнер также показал впечатляющие кадры из отеля – фасад, бассейн и свой десерт. Похоже, он отлично проводит время в одном из самых популярных отелей Дубая.

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