Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал украинцам, о событиях, которые кардинально изменили его жизнь

Как передает Politeka.net, Андре Тан (Андрей Тищенко) является известным украинским дизайнером. Еще с 11-ти лет он начал посещать курсы кройки и шитья, а в возрасте 18-ти лет уже открыл свою торговую марку.

Так, на этот раз дизайнер опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Андре Тан в стильном наряде. На нем черные шорты и рубашка с одним принтом, которая надета на белую футболку. Свой образ он дополнил аксессуарами и модной обувью.

"Сверхъестественное в моей жизни



Друзья, если бы в моей жизни не было сверхъестественного, вы бы сейчас не читали этот пост!



Будучи совсем юным, я провалил экзамен и не поступил на дизайнера, в последующем отучившись год на механика швейного производства в Харьковском текстильном техникуме. И вот в самом начале второго курса освободилось ОДНО - единственное место на специальности дизайн! Беда в том, что оно было контрактным, а денег у нас тогда совсем не было! И вдруг откуда ни возьмись находится папа моей мамы, мой дедушка, которого она не видела 20 лет. И он дает деньги на мое обучение! Мистика или совпадение? Решать вам.



Одно из самых мистических мест моей жизни ー квартира в Комсомольском, где мы жили всей семьей. Мне было лет 10, помню тогда еще все говорили, что скоро наступит конец света. А у нас прямо посреди гостиной стоял старый магнитофон. И вот однажды ночью он сам включился и заиграл на полную громкость, когда вся семья спала! Помню как мы перепугались… Было реально жутко.



Еще одна мистическая история произошла на второй смене в школе, когда мне было 9 лет. Говоря коротко, моя кофта упала со стула. Но как она это сделала! Кофта на моих глазах подлетела, "проехала" метр по воздуху по горизонтальной невидимой линии и упала на пол.



Да и вообще мир вокруг нас довольно мистичен. Может все, что мы видим ー и есть своего рода мистика?



А вы верите в сверхъестественное?", — спросил Андре Тан.

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