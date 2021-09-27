Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как составить осенний гардероб для девушек plus size

Как пишет Politeka.net, советами модельер поделился на своей странице в Инстаграм.

Настоящий маст-хэв, по словам Андре Тана, брючный костюм. При этом наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели.

«Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму», - отметил дизайнер.

Главное правило трикотажа для девушек plus size - избегать крупной вязки. Отлично подойдет лаконичный трикотаж без лишнего декора. Если есть возможность, стоит приобрести джемпер из кашемира.



Женственным образ помогут сделать юбки и платья. Комбинировать их можно с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем смотрятся очень стильно. Важно, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ног.

Хорошо подойдет также тренч длиной ниже середины икры. Андре Тан советует избегать модели «кокон», гипер-оверсайза, чересчур дутых или, наоборот, слишком обтягивающих курток.

Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Стильным элементом станут шляпы.

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