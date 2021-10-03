Известный дизайнер Андре Тан поделился с журналистами телепрограммы "Зірковий шлях" личными переживаниями

Как пишет Politeka.net известный 38-летний украинский дизайнер Андре Тан (настоящее имя Андрей Тищенко) после долгих лет брака развелся со своей женой Алиной Харечко. Об этом мужчина сообщил в своем Instagram и отметил, что они с Алиной остаются друзьями. Позже в одном из интервью Кате Осадчей Андре Тан рассказал, что причиной развода стала дизайнерская карьера жены. Дело в том, что Алина Харечко запустила собственную линию одежды Home Wings и на почве этого у пары начались конфликты.

Недавно в программе "Зірковий шлях" Андре Тан решился на еще одно откровение. Он рассказал, что пережил настоящий кризис и даже принимал сильные антидепрессанты. Выйти из глубокой депрессии ему помогали специалисты.

"И только благодаря психотерапевту, я вышел из этой глубокой депрессии. Потому что у меня наложился и ковид, плюс еще эта депрессия, мне вообще не хотелось жить реально", – сказал дизайнер.

Кроме этого, Андре Тан отметил, что именно психотерапевт помог ему пережить кризис и понять, что из-за постоянных ссор с женой страдает их дочь София. Поэтому мужчина принял решение развестись.

Сейчас, по словам дизайнера, он ходит к психотерапевту раз в 2-3 месяца, если есть такая потребность.

"Многие люди думают, что психотерапевты нужны исключительно сумасшедшим людям. Это не правда. Это такой же врач, как специалист для глаз, стоматологии, рук, ног и т.д. Это нормальная профессия. И в Европе, в мире это высокооплачиваемая специальность", – рассказал Андре Тан.

Недавно в одном из интервью Андре Тан признался, что сейчас наслаждается холостяцкой жизнью, а о новых отношениях пока не думает. Однако он подчеркнул, что отношений с деловыми женщинами больше не хочет. По словам дизайнера, ему нужна домашняя хрупкая женщина, которая будет стоять за его спиной.

Ранее Politeka писала, что Андре Тан перенес операцию по улучшению внешности, выяснились печальные последствия: "Так больно и тяжело".

Напомним, что модельер Андре Тан признался, как его ранила родная мать: "Это был нож в спину...".

A еще Politeka сообщала, что Андре Тан раскрыл свой диагноз, вылечить нельзя: "Таблеток от него еще не придумали".