Відомий український модельєр Андре Тан зізнався, як на початку кар'єри його образила власна мати

Як пише Politeka.net, в Instagram 38-річний модельєр опублікував епізод з проекту про булінг.

"#Красивасерцем. Хочу поділитися з вами своєю історією булінгу. Флешмоб від @1plus1_ua. Розкажіть, чи піддавалися ви булінгу в дитинстві?",- звернувся до шанувальників модельєр.

У відео Андре Тан торкнувся дуже особистих тем і згадав історію з юності.

"Моя мама перфекціоніст у всьому. І мені від неї дісталася ця ж риса. Тому, коли я зшив їй першу спідницю своїми руками, мамі вона не сподобалася. Вона сказала, що її не одягне, тому що вона не так пошита, що там є трохи криві рядки, і що вона не ідеальної якості. Я дуже сильно плакав, тому що для мене це був ніж у спину", - зазначив Андре Тан, додавши, що в той момент найближча людина його не підтримала.

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