Український дизайнер Андрій Тан поділився одкровенням щодо свого діагнозу

Як передає Politeka.net, Андре Тан (Андрій Тищенко) є відомим українським дизайнером. Ще з 11-ти років він почав відвідувати курси крою та шиття, а у віці 18-ти років вже відкрив свою торгову марку. Також він прославився як наймолодший дизайнер країни і був занесений до Книги рекордів України.

Так, цього разу Андре Тан опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах моменти з програми "Жертва моди", в якій він був ведучим. Під відео він вирішив поділитися своїм визнанням.

"Я однозначно Шопоголік. Ця проблема у мене ще з програми" Жертва моди", коли я зі своїми намистинками літав по Глобусу. Я навіть пробував лікувати шопоголізм, але, як ви напевно здогадуєтеся, таблеток від нього ще не придумали. У мене величезна кількість одягу. Мало того, я пам'ятаю де я купував практично кожну річ ー для мене це як живі душі і люди.

Куди ж я діваю старі речі? Тут є 2 проблеми: по-перше, знайти людину моєї розмірної сітки, адже я не дуже великий комплекції. Мій розмір взуття ー 41, мало у кого є. По-друге, мій одяг досить яскрава і смілива, підійде м'яко кажучи не всім. Тим не менш, я активно роздаровую старий одяг. У мене є 3 гілки гардеробу: робочий (бізнес), вікенд і одяг для зйомок. Роздаю по відповідності різним людям: починаючи від колег по роботі, закінчуючи друзями і телеведучими, які можуть надіти такий же яскравий і неординарний одяг", - поділився Андре Тан.

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