Знаменитий український дизайнер Андре Тан відверто розповів про те, як намагався виправити свою зовнішність за допомогою операції

Модельєр зізнався, що зважився на радикальний крок через втрату волосся. Про це він розповів у програмі «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна».

В юності Андре Тан міг похвалитися розкішною шевелюрою. У свій час модельєр навіть з'являвся на людях з довгими кучерями. Однак, досить рано дизайнер почав втрачати волосся. Незабаром він з'ясував, що це було пов'язано з великою кількістю тестостерону.

Тан почав припікати волосся азотом, щоб забезпечити їх зростання, проте довгострокового ефекту цей спосіб не давав. Не допоміг дизайнеру і цикл мезотерапії.

Тоді Андре вирішив вдатися до більш радикального способу: він відправився до Туреччини, де переніс операцію з пересадки волосся, яка обійшлася йому в 1,5 тисячу євро. Ця процедура виявилася далеко не такою простою, як думав дизайнер.

"Якби я знав, що це буде так боляче і так важко, я б ніколи в житті на це не підписався. Тому що, по-перше, дев'ять годин операція. По-друге, це дуже боляче, коли відходить наркоз", - розповів Андре Тан.

Він додав, що його організм відреагував на хірургічне втручання найсильнішим набряком, через який модельєр виглядав як сильно-питущий чоловік. Втім, десь через три місяці негативні ефекти від операції зійшли нанівець, а голова Андре Тана почала поступово заростати волоссям.

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