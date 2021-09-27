Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, як скласти осінній гардероб для дівчат plus size
Як пише Politeka.net, порадами модельєр поділився на своїй сторінці в Instagram.
Справжній маст-хев, за словами Андре Тана, брючний костюм. При цьому найбільш вигідно на пишних дівчатах будуть виглядати прямі моделі.
"Зверніть увагу на штани зі стрілками або будь-який інший вертикальної обробкою. Піджак повинен бути структурний, добре тримає форму", - зазначив дизайнер.
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Головне правило трикотажу для дівчат plus size - уникати грубої в'язки. Відмінно підійде лаконічний трикотаж без зайвого декору. Якщо є можливість, варто придбати джемпер з кашеміру.
Жіночним образ допоможуть зробити спідниці та сукні. Комбінувати їх можна з осінніми грубими черевиками або чобітьми з високою халявою виглядають дуже стильно. Важливо, щоб верх ботильйонів і чобіт не закінчувався на найширшому місці ніг.
Добре підійде також тренч довжиною нижче середини ікри. Андре Тан радить уникати моделі "кокон", гіпер-оверсайзу, надто дутих або, навпаки, занадто обтягуючих курток.
Урізноманітнити осінній гардероб допоможуть однотонні і принтовані хустки. Стильним елементом стануть капелюхи.
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