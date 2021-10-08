Известный дизайнер Андре Тан, который воспитывает дочь-школьницу, дал совет украинским родителям, поделившись самыми распространенными ошибками в воспитании детей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм модельер написал большой пост, где раскритиковал самые частые ошибки.

«Все мы люди и совершаем ошибки в воспитании. Моя дочь вот уже пошла в первый класс! За этот период я многому научился. Но я заметил, что многие родители, особенно молодые, совершают одни и те же ошибки», - отметил модельер.

По его словам, современные родители очень часто перегружают детей, пытаясь развивать их в разных направлениях.

«Если вы думаете, что повышенная занятость убережет ребенка от проблем, то вы глубоко ошибаетесь. На самом деле, это нередко приводит к выгоранию и агрессивному поведению. Да и вряд ли ребенку будет нравиться делать что-либо, если его заставляют», - отметил Андре Тан.

К ошибкам модельер также отнес физические наказания, фокус исключительно на интеллектуальное развитие, а также отсутствие у ребенка свободного времени на то, чтобы просто поскучать.

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