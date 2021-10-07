Знаменитий український дизайнер Андре Тан показав себе на тренажерах, а також розповів про зміни в соцмережах, які люди могли спостерігати своїми очима в останні роки.

Як пише Politeka.net, модельєр поділився в Instagram новим постом, в якому привітав соцмережу з днем народження.

"З днем народження, хвалько! Вчора тобі виповнилося 10 років, а позавчора ти відвалився на 6 годин, чим перелякав весь світ ... як соцмережа змінилася за 10 років? Раніше сфоткати свою ногу або квітка в саду було досить для цілого посту. Зараз же контент розділяється на безліч рубрик, сторіс вилизуються до ідеалу, окремі люди налаштовують тобі рекламу, а зовсім інші консультують по трендам", - написав Андре.

Він додав, що зараз соцмережа стала серйозним джерелом заробітку для багатьох людей, проте її недавній обвал показав, що ситуація може бути нестабільною.

"Як зміниться ваше життя, якщо Instagram піти назовсім? Особисто я буду дуже радий, що не потрібно буде постійно фоткатися в дзеркалі", - зізнався дизайнер.

Він супроводив пост фото, на якому можна побачити його заняття на тренажерах. Майка без рукавів дозволила Тану продемонструвати накачані біцепси.

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