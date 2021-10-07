Знаменитий український дизайнер Андре Тан показав себе на тренажерах, а також розповів про зміни в соцмережах, які люди могли спостерігати своїми очима в останні роки.
Як пише Politeka.net, модельєр поділився в Instagram новим постом, в якому привітав соцмережу з днем народження.
"З днем народження, хвалько! Вчора тобі виповнилося 10 років, а позавчора ти відвалився на 6 годин, чим перелякав весь світ ... як соцмережа змінилася за 10 років? Раніше сфоткати свою ногу або квітка в саду було досить для цілого посту. Зараз же контент розділяється на безліч рубрик, сторіс вилизуються до ідеалу, окремі люди налаштовують тобі рекламу, а зовсім інші консультують по трендам", - написав Андре.
Він додав, що зараз соцмережа стала серйозним джерелом заробітку для багатьох людей, проте її недавній обвал показав, що ситуація може бути нестабільною.
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"Як зміниться ваше життя, якщо Instagram піти назовсім? Особисто я буду дуже радий, що не потрібно буде постійно фоткатися в дзеркалі", - зізнався дизайнер.
Він супроводив пост фото, на якому можна побачити його заняття на тренажерах. Майка без рукавів дозволила Тану продемонструвати накачані біцепси.
Нагадаємо, Андре Тан в шортах і окулярах показав справжній стиль в дорогому готелі.
Як повідомляла Politeka, Андре Тан зважився на нові одкровення про хворобу, розлучення і хто йому допоміг.
Також Politeka писала, що Андре Тан повідав про низку містичних подій, які змінили його життя.