Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан показал себя на тренажерах, а также рассказал об изменениях в соцсетях, которые люди могли наблюдать своими глазами в последние годы.
Как пишет Politeka.net, модельер поделился в Инстаграм новым постом, в котором поздравил соцсеть с днем рождения.
«С днем рождения, хвастограм! Вчера тебе исполнилось 10 лет, а позавчера ты отвалился на 6 часов, чем перепугал весь мир… Как соцсеть изменилась за 10 лет? Раньше сфоткать свою ногу или цветок в саду было достаточно для целого поста. Сейчас же контент разделяется на множество рубрик, сторис вылизываются до идеала, отдельные люди настраивают тебе рекламу, а совершенно другие консультируют по трендам», - написал Андре.
Он добавил, что сейчас соцсеть стала серьезным источником заработка для многих людей, однако ее недавний обвал показал, что ситуация может быть нестабильной.
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«Как поменяется ваша жизнь, если инстаграм удалиться насовсем? Лично я буду очень рад, что не нужно будет постоянно фоткаться в зеркале», - признался дизайнер.
Он сопроводил пост фото, на котором можно увидеть его занятия на тренажерах. Майка без рукавов позволила Тану продемонстрировать накачанные бицепсы.
Напомним, Андре Тан в шортах и очках показал настоящий стиль в дорогущем отеле.
Как сообщала Politeka, Андре Тан решился на новые откровения о болезни, разводе и кто ему помог.
Также Politeka писала, что Андре Тан поведал о череде мистических событий, которые изменили его жизнь.