Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан показал себя на тренажерах, а также рассказал об изменениях в соцсетях, которые люди могли наблюдать своими глазами в последние годы.

Как пишет Politeka.net, модельер поделился в Инстаграм новым постом, в котором поздравил соцсеть с днем рождения.

«С днем рождения, хвастограм! Вчера тебе исполнилось 10 лет, а позавчера ты отвалился на 6 часов, чем перепугал весь мир… Как соцсеть изменилась за 10 лет? Раньше сфоткать свою ногу или цветок в саду было достаточно для целого поста. Сейчас же контент разделяется на множество рубрик, сторис вылизываются до идеала, отдельные люди настраивают тебе рекламу, а совершенно другие консультируют по трендам», - написал Андре.

Он добавил, что сейчас соцсеть стала серьезным источником заработка для многих людей, однако ее недавний обвал показал, что ситуация может быть нестабильной.

«Как поменяется ваша жизнь, если инстаграм удалиться насовсем? Лично я буду очень рад, что не нужно будет постоянно фоткаться в зеркале», - признался дизайнер.

Он сопроводил пост фото, на котором можно увидеть его занятия на тренажерах. Майка без рукавов позволила Тану продемонстрировать накачанные бицепсы.

Напомним, Андре Тан в шортах и очках показал настоящий стиль в дорогущем отеле.

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