Відомий дизайнер Андре Тан поділився із журналістами телепрограми "Зірковий шлях" особистими переживаннями

Як пише Politeka.net, відомий 38-річний український дизайнер Андре Тан (справжнє ім’я Андрій Тищенко) після довгих років шлюбу розлучився зі своєю дружиною Аліною Харечко. Про це чоловік повідомив у своєму Instagram та зазначив, що вони з Аліною залишаються друзями. Пізніше в одному із інтерв’ю Каті Осадчій Андре Тан розповів, що причиною розлучення стала дизайнерська кар’єра дружини. Справа в тому, що Аліна Харечко запустила власну лінію одягу Home Wings й на ґрунті цього у пари почалися конфлікти.

Нещодавно у програмі "Зірковий шлях" Андре Тан зважився на ще одне одкровення. Він розповів, що пережив справжню кризу та навіть приймав сильні антидепресанти. Вийти із глибокої депресії йому допомагали спеціалісти.

"І тільки завдяки психотерапевту, я вийшов із цієї глибокої депресії. Тому що у мене наклався і ковід, плюс ще ця депресія, мені взагалі не хотілося жити реально", – сказав дизайнер.

Окрім цього, Андре Тан зазначива, що саме психотерапевт допоміг йому пережити кризу та зрозуміти, що через постійні сварки із дружиною страждає їхня дочка Софія. Тому чоловік прийняв рішення розлучитися.

Зараз, за словами дизайнера, він ходить до психотерапевта раз на 2-3 місяці, якщо є така потреба.

"Багато людей думають, що психотерапевти потрібні виключно божевільним людям. Це не правда. Це такий самий лікар, як фахівець для очей, стоматології, рук, ніг і т.д. Це нормальна професія. І в Європі, в світі це високооплачувана спеціальність", – розповів Андре Тан.

Нещодавно в одному із інтерв'ю Андре Тан зізнався, що зараз насолоджується холостяцьким життям, а про нові стосунки поки не думає. Однак він наголосив, що стосунків із діловими жінками більше не хоче. За словами дизайнера, йому потрібна домашня тендітна жінка, яка буде стояти за його спиною.

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Нагадаємо, що модельєр Андре Тан зізнався, як його ранила рідна мати: "Це був ніж у спину...".

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