Популярная певица Тина Кароль, которая на днях поразила обновленным видом на съемках нового клипа, рассказала о предыдущей композиции, созданной вместе с молодым певцом.

На светском мероприятии Тина Кароль традиционно встретилась с Осадчей и начала рассказывать об интересных темах и затронула творческие вопросы. Сначала Кароль заговорила о своем сыне, а после уже ответила по поводу своего сотрудничества с молодым артистом.

«Ты выпустила альбом дуэтов, но только Иван Нави удостоился чести снять с тобой очень романтичное видео, где он ухаживает за тобой. Ты такая была не против?» - подметила Осадчая.

Тина ответил: «Он ко мне обратился со словами «давай снимем видео». Я тогда была во Львове. И я согласилась, говорю – давай я приду и снимем. Это было реально спонтанно, но дальше все поехало в бок романтично. Ничего более» - подчеркнула Кароль, чтобы избежать сплетен.

Поклонники шоу отреагировали под видео на слова Кароль по-своему:

«Тина- красотка!; Только сегодня подумала, почему с Иваном есть клип, а с Никитой нет?! И вот мне ответ пришел)) очень хочу клип на Неверный!; все никак женить не могут; Тина кривляется, это свидетельствует об ее содержании. Что умного, ценного, интересного можно почерпнуть в таких видео?; долго ждали таких клипов».

Также Кароль, которая 28 октября представила поклонникам новый клип и песню "Двойной рай" из нового одноименного альбома, удивила поклонников еще и кардинальной сменой образа.

На фан-странице в Instagram, посвященной звезде, опубликовали кадры из фотосессии, на которых она появилась в имидже из клипа в духе эстетики двухтысячных.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".