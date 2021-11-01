Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя", показала кадры с Берлина.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, на прошлых выходных Катя Осадчая отправилась в Берлин, где устроила велосипедную прогулку по окрестностям города. Своего 2-месячного сына Даниила и старшего сына Ивана она оставила на Юрия Горбунова. На кадрах телеведущая показывает яркие кадры с главных достопримечательностей Берлина.

"А вы просите незнакомых людей сфотографировать вас? :) Вот фотографии авторства людей с разных концов света. возле Бернинер Дом меня фотографировала девушка из Испании с прекрасным ощущением композиции :) , взгляд снизу – девочка немка лет 10, а фото с колоннами – группа туристов из Мексики, искавших лучший ракурс между колоннами и я его нашла 😂 По каждому фото теперь своя история. Вернулась и уже снова хочу в Берлин. Договорились с Ильей, что обязательно зимой снова слетаем, как два года назад", - рассказала Катя Осадчая.

Напомним, что у Кати Осадчей три сына. Старший из них - Илья, которого она родила от первого брака.

Ранее сообщалось, Осадчую в "Світському житті" заменили скандальной звездой, неожиданные кадры: "Недаром Горбунов..."

Также, Горбунов показал, как провел время с детьми, пока Осадчая была в отъезде: "Пример для многих"

Politeka рассказывала, Осадчая впечатлила кадрами из Берлина, куда укатила без Горбунова и детей: "Строю планы..."