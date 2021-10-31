Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу "Світське життя", показала кадры с поездки в Берлин, куда отправилась без Юрия Горбунова.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является известной украинской телеведущей. Она ведет авторскую программу про звезд шоу-бизнеса "Світське життя". В 2017-ом году она объявила о том, что вышла замуж за коллегу Юрия Горбунова. В том же году у них родился сын Иван, а месяц назад Осадчая родила ему второго сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые кадры на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показывает окрестности Берлина, в который отправилась буквально на один день. Как известно, туда она отправилась одна, а 2-месячного сына Даниила оставила на своего мужа Юрия Горбунова.

"Сливаюсь с Берлином ❤️ короткая, но вдохновляющая поездка. Строю планы на будущее 👯‍♀️ и готовлюсь смотреть сегодня Светская жизнь в 18:30, встречаемся у телевизоров", - заявила Катя Осадчая.

Фанаты засыпали телеведущую комплиментами и оставили множество комментариев: "Хорошо слились, красавица", "Кто эта юная на фото?", "Успехов".

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