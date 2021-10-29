Телеведущая Катя Осадчая, звезда "Світського життя", которая несколько месяцев назад в третий раз стала мамой, произвела фурор свежим фото.
38-летняя Осадчая, жена шоумена Юрия Горбунова, сделала новый пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором похвасталась ярким осенним образом и раскрыла, о чем мечтает, передает Politeka.net.
Осадчая позировала в длинном прямом пальто цвета капучино, туфельках с острым носиком и стильной шляпке. Красиво уложенные на плечах локоны и естественный макияж дополнили лук. На заднем фоне можно рассмотреть черное авто.
"Сезон пальто и желаний телепортироваться в автомобиле в теплые края) В Jaguar есть все самые удобные функции кроме телепортации)", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Катя, вы шикарнее, чем суперкар)🔥🔥🔥"
"Ой, мой сын в своей фантазии уже давным давно изобрёл кнопку телепортации и пользуется ею «понарошку»😂😂 👏🔥"
"Я в восторге, Вы невероятная красавица❤️"
"А я бы сказала, телепортация в прошлый век... Look в стиле 20-х годов, только авто в диссонансе..."
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